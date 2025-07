Madre sola con figlia disabile | Rinviare lo sgombero imminente

In un angolo di provincia, una madre sola con due bambine, tra cui una disabile grave, si trova sul filo del rasoio di uno sgombero imminente. La sua storia tocca il cuore di molti, e l’associazione Autismo Abruzzo Aps sta facendo tutto il possibile per sostenere questa famiglia in un momento così delicato. È fondamentale unire le forze per evitare che la dignità e il benessere di queste bambine vengano compromessi.

In provincia di Chieti una madre, con due figlie minori di cui una gravemente disabile, rischia di essere sgomberata con la forza pubblica dalla casa in cui vive insieme alle bambine e alla madre anziana. A raccontare la sua storia è l’associazione Autismo Abruzzo Aps, che ha raccolto l’appello. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

