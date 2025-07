Delitto di Garlasco il Garante privacy blocca la vendita online del video dell’autopsia di Chiara Dna del tampone orale | il test verrà rifatto

Il giallo di Garlasco si infittisce con le nuove decisioni del Garante Privacy, che ha bloccato la vendita online del video dell’autopsia di Chiara Poggi. La giovane vittima, uccisa nel 2007, resta al centro di un’indagine che vede ora il DNA come protagonista, con un test ripetuto per chiarire i misteri sui margini ungueali. La vicenda si arricchisce di sviluppi inattesi, lasciando aperti nuovi interrogativi sul caso.

Milano, 12 luglio 2025 – In attesa del maxi accertamento sui due profili genetici sui ‘ margini ungueali’ di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco di cui uno attribuito a Sempio da una consulenza della Procura (e da una dei legali di Stasi), le novità emerse oggi sul caso Poggi riguardano l’intervento del Garante della Privacy che ha bloccato la vendita online di un video dell’autopsia di Chiara e la replica che verrà effettuata, probabilmente lunedì, sul tampone orale di Chiara Poggi, conservato ai tempi dell’autopsia ma mai analizzato. Due, infatti, i profili di Dna maschile rilevati e che non appartengono né a Andrea Sempio né a Stasi: e se uno è probabilmente riconducibile ad un assistente del medico legale, l’altro è di un profilo ignoto e sarà necessario accertare se si tratti di una contaminazione, forse confrontando il Dna di tutti i tecnici che sono entrati in contatto col reperto, compresi i Ris di Parma, o della firma genetica dell’assassino (attualmente è in carcere con condanna definitiva Alberto Stasi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it