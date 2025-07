Rischio temporali scatta l' allerta su gran parte della Toscana

Oggi in Toscana si registra un’allerta temporali che potrebbe sconvolgere la giornata di molti. La bassa pressione in transito dall’Atlantico, accompagnata da una saccatura, preannuncia temporali sparsi, anche intensi. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta valido dalle 7 alle 13 di oggi, invitando tutti alla massima prudenza. Resta aggiornato per affrontare al meglio queste improvvise condizioni meteorologiche e proteggerti.

