Cercano di impedire il rimpatrio di uno straniero a Malpensa | fermate 4 ragazze

In un audace tentativo di ostacolare il rimpatrio di un cittadino straniero, quattro ragazze hanno pianificato di bloccare il decollo del volo per Casablanca a Malpensa. La loro mossa è stata però intercettata dalla DIGOS di Varese, che ha smascherato il complotto grazie al monitoraggio dei social media. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della tensione tra sicurezza e protesta, dimostrando quanto possa essere sottile il confine tra attivismo e illegalità .

Progettavano di non far decollare da Malpensa un volo per Casablanca (Marocco) sul quale sarebbe stato imbarcato un cittadino straniero da rimpatriare.Il blitz degli antagonistiLa digos della questura di Varese ha però intercettato, attraverso il monitoraggio dei social network, i messaggi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it