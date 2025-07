Guida in stato di ebbrezza ma viene assolto Solo qualche calice di prosecco

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma per il quale il giudice ha deciso di assolvere L.B., 41 anni di Caivano, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. La vicenda, avvenuta nella notte del 18 marzo 2024, ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla gestione del rischio alla guida. Ecco come si è concluso il caso di quest'uomo, il cui comportamento è stato giudicato sotto una luce più comprensiva e umana.

È stato assolto per particolare tenuità del fatto L.B., 41 anni, originario di Caserta ma residente a Caivano, finito a processo con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono alla notte del 18 marzo 2024, quando una pattuglia dei carabinieri fermò l’uomo lungo la statale, nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

