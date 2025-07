Benvenuti nello strano universo dei Labubu che stanno invadendo anche il cibo

Benvenuti nello strano universo dei labubu, quei simpatici mostriciattoli dal sorriso birichino che stanno conquistando il mondo, anche nel nostro piatto! Questi personaggi irresistibili stanno trasformando il cibo in un’esplosione di allegria e fantasia, segnando l’ultima tappa di una vera e propria invasione planetaria. Preparatevi a immergervi in un mondo dove il divertimento e il gusto si incontrano in modo sorprendente!

Un piccolo mostriciattolo dal sorriso birichino. Il mondo intero impazzisce per lui, e la sua trasformazione in personaggio food è solo l’ultimo stadio di una conquista planetaria. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Benvenuti nello strano universo dei Labubu (che stanno invadendo anche il cibo)

In questa notizia si parla di: benvenuti - strano - universo - labubu

Benvenuti nello strano universo dei Labubu (che stanno invadendo anche il cibo).