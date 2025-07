Calciomercato Napoli | ritorno di fiamma per un obiettivo apparentemente abbandonato Lo vuole Conte

Il calciomercato del Napoli si infiamma con un sorprendente ritorno di fiamma: un obiettivo ritenuto ormai abbandonato torna in primo piano, grazie alla spinta decisa di Antonio Conte. Mentre i tifosi aspettano con trepidazione, il club azzurro riallaccia i contatti per portare a termine un colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti della squadra. La sfida è appena iniziata e l’estate napoletana promette emozioni ancora più grandi.

Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per un obiettivo apparentemente abbandonato. Gli Azzurri riallacciano i contatti per quell’obiettivo Il calciomercato Napoli si accende con un clamoroso e inaspettato ritorno di fiamma. Quando i giochi per la porta sembravano orientati su altre strategie, il club di Aurelio De Laurentiis, su precisa indicazione del nuovo tecnico Antonio Conte, è tornato a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per un obiettivo apparentemente abbandonato. Lo vuole Conte

In questa notizia si parla di: ritorno - fiamma - obiettivo - calciomercato

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Dopo le dichiarazioni dei dirigenti del Club #Bruges su #Jashari, il #Milan è ad un bivio: continuare a trattare aumentando la base fissa o cambiare obiettivo? Attenzione al ritorno di fiamma per #JaviGuerra del #Valencia @MChannel1899 ? #Calcio - X Vai su X

La Juventus delinea il prossimo calciomercato con nomi altisonanti Come riportato da Sky Sport, l'obiettivo è acquistare due attaccanti: il primo sarà il ritorno di Kolo Muani, per il quale ci sono dialoghi importanti con il PSG, mentre l'altro grande obiettivo p Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, per i bookmakers c'è il ritorno di fiamma: James Rodriguez è un obiettivo?; Juve, ritorno di fiamma per Berardi; Calciomercato, ritorno di fiamma per Doig? Con Baroni ha brillato a Verona.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il grande obiettivo in attacco: contatti riaperti. La situazione - Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il grande obiettivo in attacco: contatti riaperti. Si legge su milannews24.com

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il grande obiettivo: Tare ... - Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il grande obiettivo: Tare vuole regalare ad Allegri questo giocatore. Segnala milannews24.com