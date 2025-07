Fantastic four eroe entra negli avengers dopo 40 anni

dopo 40 anni di attesa, si unisce ora alla battaglia più grande contro le minacce cosmiche e terrestri. Questa novità apre nuovi orizzonti per l’universo Marvel, promettendo alleanze inedite e storie avvincenti che terranno i fan con il fiato sospeso, mentre la squadra si prepara a scrivere un capitolo completamente nuovo nella sua epica saga.

Nel panorama Marvel, un evento di grande rilievo ha segnato l’ingresso di un personaggio storico dei Fantastic Four nel gruppo degli Avengers. Questo è il primo caso in cui un eroe della famosa squadra entra ufficialmente a far parte dell’elenco dei Difensori della Terra, sottolineando un importante passo avanti nella narrazione e nello sviluppo del roster. La scelta cade su un personaggio che rappresenta una pietra miliare per i fan e che, nonostante la lunga storia alle spalle, si presenta come una novità assoluta all’interno del team. una figura iconica dei fantastic four entra negli avengers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fantastic four eroe entra negli avengers dopo 40 anni

