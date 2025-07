El Aynaoui titolare in Lens-Standard Liegi | la Roma aspetta ma il tecnico frena

La Roma continua a spingere forte su Neil El Aynaoui, giovane talento del Lens, nel tentativo di portarlo in giallorosso. Con il centrocampista in campo da titolare nella seconda amichevole estiva, i tifosi sperano in un’accelerata decisiva, ma il tecnico francese frena. La società romanista resta vigile e pronta a cogliere ogni opportunità per rafforzare il reparto mediano. Secondo quanto filtra, la Roma ...

Prosegue il pressing della Roma su Neil El Aynaoui, ma l’affare resta in fase di stallo. Il centrocampista classe 2001 ha giocato da titolare la sua seconda amichevole estiva con il Lens, nel pareggio per 2-2 contro lo Standard Liegi. Un test utile per valutare la condizione della squadra, ma anche per osservare da vicino quello che, per i giallorossi, resta uno degli obiettivi principali per rinforzare la mediana. Secondo quanto filtra, la Roma ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ma la trattativa con il Lens è tutt’altro che chiusa. Al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta, con il club francese che non intende svendere uno dei suoi talenti più promettenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - El Aynaoui titolare in Lens-Standard Liegi: la Roma aspetta, ma il tecnico frena

In questa notizia si parla di: aynaoui - titolare - lens - roma

