Dazi ecco la lettera di Trump all’Europa | tariffe al 30% dal primo agosto Poi minaccia | Ulteriori aumenti se reagirete

L’Europa si prepara a un nuovo fronte di tensione commerciale: dopo i dazi per il Canada, la minaccia di Trump di aumentare le tariffe al 30% dall’1 agosto e di imporre ulteriori incrementi ha scosso i mercati globali. La risposta alle sue minacce potrebbe determinare il futuro delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Unione europea, lasciando tutti con il fiato sospeso e la domanda: come reagiranno le istituzioni europee?

Corte d'Appello Usa "I dazi di Trump per ora restano in vigore" - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

