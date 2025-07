Cina | ministro Esteri su dazi USA apertura porta a progresso chiusura conduce ad arretratezza

ha sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo per promuovere la pace e lo sviluppo globale. In un mondo sempre più interconnesso, le decisioni prese oggi plasmeranno il domani delle nazioni, rendendo essenziale scegliere con saggezza tra aperture che favoriscono il progresso e chiusure che portano all’arretratezza.

L'apertura porta al progresso, mentre la chiusura conduce all'arretratezza, ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi oggi a Kuala Lumpur, commentando i dazi elevati imposti dagli Stati Uniti contro vari Paesi. Tra la combinazione di cambiamenti e caos in corso nell'attuale situazione internazionale, ogni Paese deve fare una scelta tra unilateralismo e multilateralismo, chiusura e apertura, unita' e divisione, ha detto Wang, che e' anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, partecipando alle riunioni dei ministri degli Esteri ASEAN Plus nella capitale malesiana.

