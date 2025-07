Sinner-Alcaraz la sfida infinita Carlitos punta al sesto Slam Jannik già nella storia I biglietti a 20mila euro

Il duello tra Sinner e Alcaraz promette di durare almeno un decennio, un vero spettacolo per gli appassionati di tennis. Con Carlitos che punta al sesto slam e Jannik determinato a fare il tris, il futuro sembra scritto da protagonisti destinati a lasciare il segno. Domani a Wimbledon, la sfida tra il numero uno e il numero due promette emozioni forti: chi partirà favorito? Sulla carta, è Carlitos, ma in campo tutto può succedere.

Per almeno altri 10 anni sarà Sinner-Alcaraz. Ma, vista la longevità di Djokovic, Federer e Nadal, il tempo potrebbe allungarsi. Domani a Wimbledon si giocherà la terza finale dell’anno tra il nostro numero uno del mondo e il numero due. Che dopo avere vinto a Roma e a Parigi punta a fare tris. Sinner-Alcaraz, chi parte favorito?. Chi è il favorito domani? Sulla carta Carlitos. Che è reduce da due successi a Wimbledon e che ha qualità tecniche che ricordano i grandi, dallo stesso Federer, a Mcroe e Edberg. La carta, però, potrebbe cambiare. E del resto già contro Djokovic l’altoatesino partiva sfavorito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner-Alcaraz, la sfida infinita. Carlitos punta al sesto Slam, Jannik già nella storia. I biglietti a 20mila euro

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Wimbledon, la diretta del primo turno: Fognini-Alcaraz 2-1 | Sinner punta Carlitos: la villetta del numero 2, i malumori di Jannik - X Vai su X

SINNER SEI IN FINALEEEEEEEEEEE Un match quasi perfetto per Jannik, che in tre set e in meno di due ore chiude la pratica Novak Djokovic. Ora lo attende l’ennesima, attesissima sfida contro Carlos Alcaraz Vai su Facebook

Alcaraz batte Sinner in finale agli Internazionali di Roma: 6-7, 1-6, Jannik: «Sulla terra ora è più forte ma lo batterò a Parigi»; Fognini contro Alcaraz, la reazione virale di Beckham: il punto dell'azzurro che fa impazzire il pubblico di Wimbledon - Il video; Alcaraz spiega il segreto della sua vittoria: Ho giocato con le tre C di mio nonno.

Sinner e Alcaraz, diversi anche in allenamento: Jannik concentrato, Carlos scherza con tutti - I due hanno svolto la seduta in vista della finale in campi distanti 100 metri. Da repubblica.it

Alcaraz: “A Sinner invidio il rovescio, lui però non ha il mio tocco” - Carlos contro Fritz ha perso un set ma ha centrato la 24ª vittoria di fila: in questa striscia ha conquistato Roland Garros e Queen’s ... Scrive repubblica.it