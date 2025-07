Pallanuoto il Montenegro batte di misura la Grecia nel big match del primo turno dei Mondiali

I Mondiali di pallanuoto 2025 sono ufficialmente iniziati a Singapore, e il primo turno ha regalato emozioni intense con il duello tra Montenegro e Grecia nel Gruppo D. Il match, combattuto fino all’ultimo secondo, si è concluso con un sofferto 10-9 per i montenegrini, portandoli in vetta insieme alla Croazia. Ora, l’attesa si sposta sul prossimo grande evento: Italia-Romania. Rimanete sintonizzati per scoprire chi dominerà la scena in questa appassionante competizione mondiale.

Si sono aperti, anche per il torneo maschile, i Mondiali 2025 di pallanuoto, scattati a Singapore: in attesa di Italia-Romania, gli occhi erano tutti puntati sul big match di giornata. Nel Gruppo D il Montenegro batte di misura con lo score di 10-9 la Grecia e si porta in testa assieme alla Croazia, che liquida per 25-6 la Cina. Nel Girone A, quello in cui stanno per scendere in vasca Italia e Romania, la Serbia sbriga rapidamente la pratica Sudafrica, sconfitto con un sonoro 27-3. Nel Girone B, invece, la Spagna piega per 22-16 il Giappone, mentre nello stesso raggruppamento l' Ungheria si sbarazza dell'Australia per 18-6.

