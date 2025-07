Dazi del 30 per cento da agosto la lettera di Trump all' Europa

L'orizzonte commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea si oscura: con la pubblicazione di una lettera su Truth, l'ex presidente Trump annuncia l'imposizione di dazi del 30% sulle importazioni Ue negli USA a partire da agosto. Una mossa che rischia di scatenare tensioni e ritorsioni, minacciando di complicare ulteriormente le relazioni economiche già fragile. È per...

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo profilo social di Truth la lettera inviata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione, dal primo agosto, di Dazi al 30% sulle merci e beni Ue importati negli Usa. Trump minaccia l'Unione europea di aumentarli in caso di ritorsioni con contromisure aggiungendo l'importo in più, qualunque esso sia, sarà aggiunto al 30%. "È per me un grande onore inviarLe questa lettera, in quanto dimostra la forza e l'impegno delle nostre relazioni commerciali e il fatto che gli Stati Uniti d'America hanno accettato di continuare a lavorare con l'Unione Europea, nonostante abbiano uno dei nostri maggiori deficit commerciali con voi- si legge nella lettera - Tuttavia, abbiamo deciso di andare avanti, ma solo con un commercio più equilibrato ed equo. 🔗 Leggi su Iltempo.it