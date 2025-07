Dazi Usa al 30% Paolo Mascarino | Superata ogni soglia di tollerabilità

Ogni dazio al 30% annunciato dagli Stati Uniti rappresenta un colpo durissimo per il nostro settore. Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare, sottolinea come questa misura superi ogni soglia di tollerabilità, minacciando in modo serio le esportazioni europee e la crescita del comparto. La speranza di un'area di libero scambio euroatlantica si fa sempre più lontana, mentre il rischio di danni economici aumenta. È fondamentale trovare soluzioni che tutelino gli interessi dell'industria alimentare europea.

Sulla proposta di dazi al 30% su tutti i prodotti europei in entrata negli Stati Uniti da parte del Presidente Trump, il Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, ha dichiarato: “Ogni dazio fa male al commercio e avremmo preferito un'area di libero scambio euroatlantica, a dazi zero: l'imposizione di un dazio al 30% supera ogni soglia di tollerabilità per le imprese, aumentando il rischio di un calo significativo delle esportazioni, anche alla luce dell'attuale svalutazione del dollaro”. “Il combinato disposto dell'impatto dei dazi US e della svalutazione del dollaro non sarà sostenibile per diversi settori - continua Mascarino - e a tutela delle imprese chiediamo alla UE un intervento della mano pubblica: così come gli Stati Uniti hanno fatto con i dazi, che di fatto è un intervento pubblico per proteggere la loro industria, anche noi lo chiediamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it