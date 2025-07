Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 12 luglio 2025 alle ore 15:25. Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sui disagi e le chiusure stradali, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per le novità e i consigli su come evitare code e incidenti lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità in servizio della regione Lazio ha preso quelli raccordo anulare dove a seguito incidente in carreggiata interna è stata predisposta la chiusura alla circolazione veicolare all'altezza dello svincolo di Prenestina coda a partire dalla 24 si transita sulla corsia decelerazione un altro incidente sulla schiena e la cosa delle cose da Casal Brunori a Tor de' Cenci verso Pomezia a via di Pratica code per incidente altezza Castel Romano verso Pomezia passiamo alla A1 firenze-roma un incendio e sta provocando in km tra Fabro e Orvieto In entrambe le direzioni da Gaia Marina Mikey Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco colpo uccide campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Viabilità | #Eventi | #TrasportoPubblico | #Roma ? -Treni Regione Lazio modifiche per le linee Ferrovie Laziali fino al 15 luglio ?- Nodo di Via di Passo Lombardo, chiuso l'Ingresso di Torrenova sulla Diramazione Roma Sud e Ramo Via Guido Car Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; Regione Lazio. Al via due opere pubbliche per la viabilità; Libro bianco delle infrastrutture, la viabilità è il vero problema delle aziende di Roma Est.