Nuovo nome e cambio di sede legale | grazie alla Feralpisalò a Brescia riparte il calcio

Con entusiasmo rinasce il calcio a Brescia: grazie alla feralpisal242, la storica società di Salò si trasforma e si trasferisce nella vicina città lombarda. Il nuovo U.S. Brescia segna un capitolo importante per il panorama sportivo locale, unendo tradizione e rinascita. Una scelta che promette grandi emozioni e nuovi successi, pronti a scrivere una pagina brillante della storia calcistica italiana.

Il consiglio d'amministrazione della società di Salò ha votato il trasferimento della squadra di Serie C nella vicina città lombarda. Il nome del nuovo club sarà Us Brescia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovo nome e cambio di sede legale: grazie alla Feralpisalò, a Brescia riparte il calcio

