Lo schiaffo di Trump | all’Ue dazi al 30%

In un colpo di scena che scuote le relazioni internazionali, Trump alza le tariffe al 30%, lanciando una sfida alla Ue. Mentre si annunciavano progressi nei rapporti commerciali, ecco arrivare lo schiaffo che mette in discussione gli accordi. La richiesta di Washington è chiara: “Aprite il mercato e ne riparliamo”. Ma cosa significa per l'Europa questa mossa decisa?

Altro che progressi, Washington stanga l'Europa: "Apriteci il mercato e ne riparliamo"

Gaza, altro schiaffo di Trump a Netanyahu: "Nella Striscia si muore di fame, succedono cose brutte", tycoon verso riconoscimento Palestina - Le recenti dichiarazioni di Donald Trump segnano un nuovo passo nell'allontanamento dal premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Dazi Usa, altro schiaffo di Trump: "Alle 12 partiranno prime lettere su imposte e accordi commerciali, +10% ai Brics, nessuna eccezione"

Donald Trump: "La Ue ora ci tratta bene, entro 48 ore la lettera con i dazi"

Dazi, Trump attacca la sentenza della Corte: “Politica e orribile”; Trump: Per decenni il nostro Paese è stato violentato. Dazi reciproci del 20% per l'Ue; Dazi Trump, dopo lo “schiaffo” di Musk cambia tutto. Attesa per Meloni il 17 aprile alla Casa Bianca.

Dazi, lettera di Trump all'Ue: «Al 30% dal primo agosto. Se reagite, ogni contromisura si somma alla cifra»

Dazi, testo integrale della lettera di Trump all'Ue: "Se reagirete raddoppieranno"