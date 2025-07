L’ on Giusi Princi guida l’internazionalizzazione della Calabria | accordo storico con il Kazakistan

L’on. Giusi Princi, autentica ambasciatrice della Calabria nel mondo, guida con orgoglio l’internazionalizzazione della regione e firma un accordo storico con il Kazakistan. Questa partnership accademica segna una svolta epocale, proiettando la Calabria al centro della cooperazione euroasiatica. Un passo strategico che apre nuove frontiere di collaborazione, formazione e crescita, consolidando il ruolo della Calabria come ponte tra Europa e Asia.

Giusi Princi promotrice della partnership accademica internazionale che proietta la Calabria nel cuore della cooperazione euroasiatica. L’on.Giusi Princi avvia partnership con il Kazakistan. Fonte foto: on. Giusi Princi Un’ambasciatrice della Calabria nel mondo. Così si conferma l’eurodeputata Giusi Princi, Presidente della Delegazione UE – Asia Centrale, artefice di una svolta epocale per l’alta formazione calabrese: l’accordo tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Narxoz University di Almaty, in Kazakistan. L’intesa, maturata dopo mesi di lavoro diplomatico e accademico, segna l’avvio di una partnership accademica internazionale che proietta la regione in uno scenario globale di cooperazione educativa e commerciale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - L’ on. Giusi Princi guida l’internazionalizzazione della Calabria: accordo storico con il Kazakistan

In questa notizia si parla di: giusi - princi - calabria - kazakistan

La procura belga ritira in meno di 24 ore la richiesta di revoca dell'immunità per Giusi Princi - L’eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi ha annunciato con soddisfazione la notizia che la procura belga ha ritirato in meno di 24 ore la richiesta di revoca della sua immunità parlamentare, a seguito del suo appello alle autorità competenti.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti e l’onorevole Giusi Princi partecipano alla firma del protocollo d’intesa con la Narxoz University, potenziando i legami con il Kazakistan - X Vai su X

La Mediterranea protagonista nelle relazioni con l’Asia Centrale: accordo con la Narxoz University; Mediterranea internazionale: al via l’accordo con la Narxoz University del Kazakistan; Giusi Princi: «Europa più vicina, Calabria e Mezzogiorno già protagonisti».

Reggio Calabria, accordo tra la Mediterranea e la Narxoz University: una partnership strategica voluta da Giusi Princi - Reggio Calabria, accordo tra la Mediterranea e la Narxoz University: una partnership strategica voluta da Giusi Princi ... strettoweb.com scrive

Accordo UniRC e Narxoz University , Princi: ‘Creiamo valore per i giovani e per il territorio’ - Sabato 12 luglio, alle ore 11:30, nella Sala Organi Collegiali dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria, sarà sottoscritto l’ accordo di partenariato tra l’Ateneo reggino e la Narxoz ... Da citynow.it