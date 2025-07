Murelli Lega | Sarà conservato il posto di lavoro per i malati oncologici

Il Senato ha approvato all’unanimità un importante disegno di legge che tutela i lavoratori oncologici, garantendo loro il diritto di conservare il posto di lavoro. Un traguardo fondamentale per difendere la dignità e i diritti di chi affronta questa difficile sfida, e un segnale di progresso civile e sociale. La Lega, sempre in prima linea, ha contribuito attivamente a questa storica vittoria, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza.

«Il Senato ha detto sì all'unanimità al disegno di legge per la conservazione del posto di lavoro per i pazienti oncologici. Una battaglia di civiltà, e di dignità dei lavoratori, sostenuta fin da subito dalla Lega, che ha contribuito con una proposta di legge a prima firma Silvana Comaroli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La tutela del posto di lavoro per i pazienti oncologici passa da 6 mesi a 2 anni: il testo è legge. Grazie alla nuova legge, per la quale il Governo Meloni ha stanziato una copertura di 20 milioni di euro, oltre alla conservazione del posto di lavoro, saranno possib

Approvato in via definitiva al senato il ddl della lega: più tutele lavorative per i malati oncologici e per le malattie rare e croniche invalidanti. Il provvedimento estende a due anni, lavoro agile e 10 ore in più di permessi retribuiti per le visite mediche.

