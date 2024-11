Lanazione.it - Quando la lotta paga. Settantanove operai saranno regolarizzati

Le due settimane di vertenza, con tanto di presidio dei lavoratori, sono bastate in questo caso per risolvere una vicenda che sarebbe anche potuta diventare molto complessa. Con l’impegno dei sindacati rappresentati all’interno della Vot International Srl, ovvero i Sudd Cobas e la Fillea Cgil, è arrivata la stabilizzazione a tempo indeterminato per i 79 dipendenti e che coinvolge anche le altre ditte, ovvero Tuscan Sofà e New Sofà. Una vicenda che era partita con la denuncia di un lavoratore pakistano che, dopo aver raccontato ai rappresentanti del sindacato la mancanza di tutela e condizioni vicine allo sfruttamento, era stato preso a bastonate ai cancelli dello stabilimento e cacciato. Da lì è partito il presidio permanente, che è stato interrotto ieri mattina: i nuovi contratti inizieranno da lunedì dopo che negli ultimi due giorni la contrattazione è stata continua con riunioni andate avanti anche nel cuore della notte.