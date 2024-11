Nerdpool.it - NerdPool incontra Giorgio Vanni e Max Longhi

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

Lucca Comics & Games non è solo fumetto e giochi come recita il nome, ma è anche tanta musica e ogni anno i concerti serali spaziano dalle band metal a quelle voci che hanno scandito l’infanzia e l’adolescenza di tanti appassionati di cartoni animati e non solo. Se come voce femminile la Regina assoluta è Cristina D’Avena, il Re, o meglio il Capitano, è sempre stato. Quest’anno, proprio durante la fiera, è uscita per Sony Music Italy la raccolta Uno di noi, in cd e vinile, contenente 17 brani che celebrano i suoi 30 anni di carriera. Negli scorsi giorni abbiamo avuto la possibilità di fare una chiacchierata proprio cone con Max, suo storico collaboratore in veste di produttore e co-autore di moltissimi pezzi, per parlare della nuova uscita e di tanto altro.