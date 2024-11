Oasport.it - LIVE Gauff-Zheng 3-6, 6-4, 4-5, Finale WTA Finals 2024 in DIRETTA: serve per il match la cinese

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Prima vincente.30-40 Sbaglia di dritto.30-30 Con il dritto la.30-15 Il nastro porta via il dritto di.15-15 Rimedia con la prima.0-15 Sbaglia di rovescio la giocatrice al servizio..5-5 Miracolo difensivo di. Sbaglia di rovescio. Si va avanti!!30-40 UUh, reagisce lanon sbagliando. Lo fa di dritto. Questo punto vale un pezzo di trofeo.15-40 Clamoroso errore di dritto di.15-30 Lungo il rovescio della.15-15 Largo il dritto anomalo di.15-0 Con il dritto dopo il servizio.4-5 Tiene il servizio l’americana, avrà un’ultima grande chance.40-30 Nastro vincente di, che la tiene a galla.30-30 Non risponde di dritto la.15-30 Spinge di dritto e fa punto