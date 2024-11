Metropolitanmagazine.it - James Gunn nega che la serie su Joker con Barry Keoghan sia in fase di sviluppo

smentisce le voci secondo cui sarebbe in lavorazione unasucon protagonista. Il co-responsabile dei DC Studios è intervenuto sui social media per smentire le voci su unaspin-off basata su The Batman di Matt Reeves. “Accendi i thread e tutti mi chiedono di questo. No, non c’è assolutamente nulla di vero in questo. Unadinon è in discussione né è nemmeno venuta fuori in questo momento“, ha condivisosu Threads.ha fatto un breve cameo nei panni delalla fine di The Batman del 2022. In seguito, è stata resa disponibile una scena eliminata che metteva in mostra il lavoro dell’attore, in cuicondivide lo schermo con Robert Pattinson.Nel 2022,ha raccontato come ha ottenuto il ruolo delnel film diretto da Matt Reeves, dopo aver inizialmente inviato un video di audizione non richiesto per interpretare l’Enigmista.