Ilrestodelcarlino.it - Il decollo di Barcellona. Ryanair fa 25 anni e progetta il futuro

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Tanto atteso, a lungo desiderato dai marchigiani. Finalmente arrivato grazie a Volotea. È stata una giornata importante, quella di ieri, per l’Ancona International Airport. Coincisa con il primo collegamento aereo per. A bordo del volo inaugurale erano presenti 149 passeggeri. Grazie a due frequenze settimanali – il lunedì e il venerdì – e ad un’offerta complessiva di 31mila posti in vendita, il vettore spagnolo assicurerà una rotta diretta dal Sanzio alla Spagna. Primo a gioire il governatore Francesco Acquaroli, esprimendo soddisfazione in una riflessione generale sulla crescita e sullo sviluppo dell’aeroporto quale "un elemento essenziale per il rilancio del tessuto imprenditoriale marchigiano e del turismo". Per lui, "i dati dimostrano che le politiche intraprese dalla Giunta insieme alla dirigenza dello scalo sono quelle giuste: nel primo trimestre del 2024 il traffico passeggeri è cresciuto del 21 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in un contesto dove il traffico italiano è cresciuto del 12 per cento e quello europeo del 9 per cento – ha detto –.