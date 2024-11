Lanazione.it - Gelata sulle vendite. Il parco auto è vecchio di 12 anni: peggio della media

Dall’ultima volta che abbiamo comprato l’, sono passati 12e un mese. Questa è l’etàdelle nostre macchine rilevata a settembre 2024 da Facile.it. Ilcircolante in Toscana è sempre più, ma ad Arezzo lo è ancora di più. In Toscana lehanno unadi 10e 7 mesi, sotto laitaliana di 11e 8 mesi. Ma in città la soglia sale a oltre dodici. Secondo un’analisi di Facile.it, l’etàdelleche viaggianostraderegione è arrivata a settembre 2024 all’1,1% in più rispetto a un anno prima. E visto che ilviaggiante invecchia anno dopo anno, tanti scelgono di aggiungere all’Rcanche la copertura assistenza stradale; in Toscana la percentuale dimobilisti che fa questa scelta è il 34%. In Toscana lepiù vecchie circolano a Grosseto, dove l’etàè 12e 4 mesi.