Coppa del Mondo di Spada Maschile splendido podio azzurro | argento per Paolini e bronzo a Galassi

Berna, 9 novembre 2024 – Nel giorno della doppietta femminile negli Emirati Arabi, con il successo di Sara Kowalczyk davanti a Giulia Rizzi (leggi qui), anche labrilla nella prima tappa didela Berna: medaglia d’Giacomomentre èper Matteo.Un grande inizio di stagione per gli spadisti azzurri del CT Dario Chiadò che conquistano ben quattro medaglie nel primo weekend stagionale a poco meno di tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024. In Svizzera si tratta delle prime medaglie indelAssoluti sia perche per, suldei big pur essendo ancora appartenente alla categoria Under 20.La gara di Giacomoe di Matteo, entrambi provenienti dalle qualificazioni del venerdì, è iniziata con i successi nel primo turno ad eliminazione diretta – rispettivamente – contro il francese Billa per 15-11 e il giapponese Yamada con il punteggio di 15-14.