Gaeta.it - Aumenti nel mercato energetico: prezzi di luce e gas salgono durante l’inverno

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto attuale di crisi energetica, le tariffe per le forniture die gas nellibero stanno subendo significativi. Secondo un recente report dell’associazione italiana degli Utility Manager, Assium, il costo medio per l’attivazione di contratti a prezzo variabile per il gas ha subito un incremento del 12,5% rispetto ai dati registrati sei mesi fa. I risultati di questa analisi si basano sulle offerte attive nelle città italiane, con informazioni dettagliate disponibili attraverso il portale gestito da Arera e Acquirente Unico.Andamento deidel gasL’analisi condotta da Assium rivela che la migliore offerta disponibile per una famiglia tipo, con un consumo medio di 1.400 metri cubi annui, varia notevolmente a seconda della città.