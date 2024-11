Zuliani | L’Inter vince di rigore ma all’Arsenal ne manca uno solare Ci fosse stata la Juve…

Leggi l'articolo completo su .com

Nella 4^ giornata di Champions League entrambe le italiane in campo hanno vinto: l’Atalanta ha espugnato la “Mercedes Benz Arena” battendo 0-2 lo Stoccarda;, invece, ha battuto 1-0 l’Arsenal ottenendo 10 punti in classifica. Il match di “San Siro” è stato deciso da un calcio ditrasformato da Calhanoglu nel recupero del primo .L'articolo: “di, maneuno. Cila Juve.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Claudiospara a zero: “Campionato falsato e Juve destabilizzata. Tutti i soldi che non ha incassato sono frutto di.”sbeffeggiasu Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.