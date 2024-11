Ilveggente.it - Squalifica Sinner, ultim’ora sul caso Wada: è arrivato l’annuncio

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

sul casa: è arrivada parte del numero uno italiano. Ecco le parole nel merito della questione Si sta preparando a Torino per le Finals, Jannik. L’azzurro, numero uno al mondo, è ovviamente favorito per il torneo che mette di fronte i più forti in questo momento. Lo status di re del tennis mondiale gli impone di provarci in tutti i modi. Anche se sappiamo benissimo che mentalmente non può in nessun modo essere tranquillo.sul: è(Lapresse) – Ilveggente.itPende ancora il giudizio del Tas di Losanna dopo il ricorso presentato dalla: la positività al Clostebol, a livello mondiale, ha fatto molto rumore. Ma sono tanti quasi tutti i colleghi a schierarsi appunto al fianco dell’altoatesino che ha dimostrato in più di un’occasione di essere in buona fede: proprio questo non si può in nessun modo mettere in discussione.