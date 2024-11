Gaeta.it - Sequestrato patrimonio da oltre tre milioni di euro a uomo associato alla ‘ndrangheta

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Guardia di Finanza di Milano ha avviato un’operazione di sequestro preventivo di beni per un valore superiore ai tredi, a carico di Pasquale Puglia, accusato di riciclaggio e di reati fiscali. La misura, autorizzata dSezione misure di prevenzione del Tribunale, è scaturita da indagini che hanno rivelato collegamenti di Puglia con un’organizzazione mafi?osa. La sua condanna in primo grado in Calabria per associazione mafiosa ha aggravato la situazione, facendo emergere ulteriori dettagli inquietanti sul suo operato e sugli illeciti svolti.Le indagini della Guardia di FinanzaLe indagini condotte dal GICO della Guardia di Finanza di Milano hanno portatoluce l’attività criminale di Pasquale Puglia, considerato il vertice di un sodalizio impegnato in numerosi reati economici e fiscali.