Roma, i più bei quartieri in cui passeggiare in autunno

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

L’sta accompagnando le nostre giornate nonostante le temperature siano ancora molto alte. Eppure, i colori caldi della stagione rendono le città uniche, di una bellezza disarmante. E’ il caso dicon un foliage strepitoso tra ipiù suggestivi della Capitale. Qualidivisitare inVisitare una città innon è da tutti. C’è chi preferisce l’estate o la primavera senza considerare, però, la stagione dei colori caldi che lasciano il segno. Asono tanti i luoghi suggestivi con dei paesaggi mozzafiato soprattutto in questo periodo. LEGGI ANCHE:–Foliage ae nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnaliTrastevere è un quartiere pittoresco che in ogni stagione attira l’attenzione di migliaia di persone.