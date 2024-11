Quotidiano.net - Ragazza di 15 anni morta a Enna, la madre: “L’ho trovata impiccata, non si è uccisa”

Piazza Armerina, 8 novembre 2024 – “L'ho. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C'era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C'era un doppio nodo all'albero. Come fa una bambina a uccidersi così?”. Non crede all'ipotesi del suicidio ladella 15ennemartedìa un albero, a Piazza Armerina, in provincia di. La Procura dei minori di Caltanissetta ha aperto una indagine per istigazione al suicidio. Tra le lacrime la donna ripete: “Voglio giustizia”. Non crede al suicidio anche la sorella della 15enne: “Non è un gesto volontario. Non l'avrebbe mai fatto. Gli inquirenti ci stanno ascoltando perché siamo la sua famiglia e sappiamo che non avrebbe mai fatto una cosa simile, era troppo gioiosa e piena di vita e di sogni.