Odegaard in forma Rice in dubbio Havertz ultimo

2024-11-08 16:39:12 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che il capitano Martinè disponibile per giocare domenica contro il Chelsea, ma potrebbe non essere pronto per iniziare.Il fantasista norvegese non giocava da agosto prima di fare un cameo all’minuto nella sconfitta di Champions League contro l’Inter a metà settimana.Potrebbe essere necessario, con Arteta che deve affrontare diversi infortuni nella sua squadra prima della grande partita.Ha detto: “Certamente avere un giocatore come Martin aiuta perché ha dimostrato che impatto ha negli ultimi quattro, cinque anni.“Vediamo come va, come si allenerà domani. E’ disponibile, sta bene, poi decideremo”.Dal caveau Guarda queste cinque classiche vittorie allo Stamford Bridge —Arsenale (@Arsenale) 8 novembre 2024Arteta ha detto che Declan, però, non si è allenato mentre anche Kaie Mikel Merino sono inper il fine settimana.