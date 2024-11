Quotidiano.net - LUOGO DI NASCITA

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Georgia Mos nasce e cresce nella città della musica, Sanremo, dove studia chitarra e canto, successivamente, si appassiona per la musica elettronica a Londra. Conosciuta come dj e producer, Georgia ha raggiunto dopo anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata a collaborazioni di prestigio internazionale. Il suo brano ’If you had my love’, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre tre milioni di ascolti su Spotify, sino alla collaborazione discografica con l’artista svizzera Pull N Way nel brano ’Will you follow me?’. Tra i suoi grandi successi anche ’Call 911’ feat. Ella Loponte, ’Amami a tempo’ disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music e ’Y U?’ feat. Nino Lucarelli per Ego Music. Il remix di Jovanotti ’La primavera’ è uno dei suoi progetti.