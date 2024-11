Gaeta.it - La quarta stagione di Only Murders in the Building: colpi di scena e un cast stellare

Facebook WhatsAppTwitter Ladiin the, serie di successo disponibile su Disney Plus, ha catturato l’attenzione dei fan, portando di nuovo il trio composto da Charles, Oliver e Mabel a confrontarsi con un nuovo caso di omicidio. La narrazione è ricca di momenti comici, indizi ediche tengono lo spettatore con il fiato sospeso. In questo articolo, esaminiamo i dettagli di questae le dinamiche che si sviluppano tra i protagonisti.La trama avvincente dellaNella nuova, Charles, interpretato da Steve Martin, Oliver di Martin Short e Mabel di Selena Gomez sono ancora in pista per scoprire chi sia l’assassino di Sazz, amica di Charles, trovata senza vita nel suo appartamento. L’omicidio avviene proprio alla fine della terza, creando un legame immediato alle vicende precedenti.