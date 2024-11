Ilfattoquotidiano.it - La figlia transgender di Elon Musk vuole lasciare gli USA dopo la vittoria di Trump: “Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti”

“Ci ho pensato per un po’, ma ieri me lo ha confermato. Nonil mio. Anche se resta in carica solo per 4 anni, anche se magicamente le norme anti-trans non entrano in vigore, le persone che hanno votato intenzionalmentenon andranno da nessuna parte tanto presto”. Vivian Jenna Wilson, ladi, con un post su Threads ha annunciato la decisione di andar via dagliladi Donald. Sostenuto dal padre con cui la ragazza non ha un buon rapporto.Vivian Jenna, una dei sei figli cheha avuto dalla sua prima moglie, Justine Wilson, aveva accusato il patron di Tesla di essere un genitore assente che non accettava la sua transizione: “Mio padre è una persona fredda, facile all’ira, menefreghista e narcisista.