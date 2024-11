Bergamonews.it - Intelligenza artificiale: paura o risorsa?

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Il termine ‘‘ è entrato ormai a far parte del lessico comune, tutti ne hanno almeno sentito parlare e come spesso accade, si sono formate diverse squadre di tifosi.Tra chi la esalta incondizionatamente e chi la osteggia con forza, c’è un nutrito schieramento che ne è affascinato e allo stesso tempo intimorito.Le soluzioni disono strumenti straordinariamente utili per migliorare l’efficienza e sviluppare il business e si accompagnano a rischi, se non utilizzati correttamente. Infatti, come il fuoco è fondamentale per riscaldarsi e cucinare, se non governato correttamente può causare un tragico incendio.Formazione e conoscenza, quindi, sono elementi determinanti per integrare correttamente i sistemi dinel proprio apparato produttivo, per utilizzarli al meglio godendo dei benefici e riducendo i rischi.