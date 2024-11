Gaeta.it - Incidente devastante a Roma: auto travolge tre agenti di polizia, uno perde una gamba

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticostradale ha colpito la capitale italiana, portando con sé una scia di dolore e indignazione. I fatti si sono svolti in via Tiburtina, dove tredellalocale sono stati travolti da un’guidata da un carabiniere libero dal servizio. L’mobilista, positivo all’alcol test, ha provocato gravi ferite a uno dei vigili, ora in condizioni critiche. Questo evento solleva interrogativi sull’insostenibile situazione della sicurezza stradale e sul rischio che corrono quotidianamente le forze dell’ordine.La dinamica del sinistroNella serata di ieri, i tredel IV Gruppo Tiburtino stavano effettuando rilievi sull’asfalto di via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. Erano già stati attuati tutti i protocolli di sicurezza previsti, in quanto stavano gestendo unminore senza feriti.