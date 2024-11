Ilfattoquotidiano.it - Il misterioso trader che ha guadagnato 18 milioni di dollari con la vittoria di Donald Trump

A differenza dei sondaggisti – che anche in queste ultime elezioni presidenziali Usa hanno dimostrato una imbarazzante inaffidabilità – le piattaforme di scommesse ci avevano azzeccato: “Abbiamo fatto la storia” ha esultato su X Shayne Coplan, l’amministratore delegato di Polymarket, una delle società su cui gli utenti possono fare “scommesse” sull’esito di eventi futuri. In media cinque di queste piattaforme – oltre a Polymarket, anche Betfair, Kalshi, PredictIt e Smarkets hanno mostrato che il tycoon fosse in vantaggio in vista dell’Election Day, secondo l’aggregatore Election Betting Odds citato dal New York Times.I mercati delle previsioni – riporta il Times – avevano cominciato settimane fa a riflettere su una possibiledinonostante che i sondaggi dessero la gara contro Kamala Harris un testa a testa.