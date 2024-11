Iodonna.it - Era dalla trasferta di agosto in Colombia che non li vedevamo uniti

Insieme per la prima volta dopo più di tre mesi. Il principe Harry e Meghan Markle hanno inviato un videomessaggio per l’apertura della conferenza globale sulla violenza contro i bambini, dimostrando che c’è ancora qualche margine di collaborazione. La coppia, infatti, non faceva una comparsa congiunta dal viaggio inad. Insomma, si è trattata di una vera e propria sorpresa, soprattutto dopo le numerose speculazioni che li volevano sempre più distanti, con voci che li vogliono a un passoseparazione. La villa di Harry e Meghan Markle guarda le foto Leggi anche › Meghan Markle e il principe Harry celebrano il Remembrance Sunday a Los Angeles Insieme per la protezione dei più piccoliNegli ultimi mesi, i Sussex sono stati al centro di numerosi rumors che parlavano di una crisi matrimoniale.