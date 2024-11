Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa gioca a Bottegone, nello spareggio di bassa classifica

, 8 novembre 2024 – Siamo solo alla sesta giornata ed inC c’è già aria di scontro salvezza, domenica a, tra il quintetto locale, ancora a zero punti, ed il CUS, targato Cosmocare, che ha un solo successo all’attivo. Di fronte due squadre rinnovate, ancora bisognose di crescita sul piano individuale e dell’amalgama, che hanno finora raccolto meno di quanto hanno investito.– Il2001 sponsorizzato Valentina's Camicette, è reduce da una salvezza ottenuta ai play-out, come gli universitari, che, nella scorsa stagione, hanno disputato con i termali due sfide molto tirate, in cui ha prevalso il fattore campo. Ripartendo da coach Milani, la società pistoiese ha confermato metà roster, rinnovando la restante parte, con arrivi importanti per la categoria come quelli del play Biagi, ex Prato, del play Calderaro, ex Monsummano, della guardia Catalano, da Agliana, dei lunghi Meacci e Giusti, ex Monsummano, e dei promettenti giovani, del vivaio pistoiese, Cecconi e Santi, che si aggiungono ai confermati esterni Magnini, Milani, alla guardia Mati e al pivot Cukaj.