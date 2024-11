Quotidiano.net - Anche i cesti per la biancheria diventano un elemento d’arredo per la casa

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Da anni, ormai, pure le star amano mostrare il loro volto più umano condividendo sui social momenti della loro vita quotidiana elinga, inclusi il bucato e ida lavanderia. È il caso di attrici come Reese Witherspoon e Jessica Alba, orientate alla famiglia e alle faccende domestiche. La seconda, oltretutto, come imprenditrice offre persino prodotti di pulizia e igiene ecologici.un duro come Dwayne ‘The Rock’ Johnson, oltre a mostrare online i suoi intensi allenamenti, ha pubblicato foto con pile di abiti sportivi pronti per la lavatrice. C’è da dire che oggioggetti semplici come iper la biria possono diventare elementi di design, a prova di videocamera dello smartphone, con qualche piccolo accorgimento. Del resto non mancano le opzioni: esistono modelli capienti a compatti, con o senza coperchio, rivestiti o al naturale, a uno o più scomparti, rigidi o morbidi.