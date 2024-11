Agenzia delle Entrate nuova autotutela tributaria | arrivano le linee guida

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Pronte le indicazioni dell’sulladisciplina dell’, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n.219/2023. Con la circolare n. 21/E lechiariscono il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazionerichieste da parte dei contribuenti.obbligatoria – Ladisciplina riforma l’istituto dell’, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. In particolare, con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza).