Lanazione.it - Un gemello umano virtuale per cure sempre più personalizzate: “Sperimenterà il farmaco al posto del paziente”

Pisa, 7 novembre 2024 - È ai nastri di partenza il progetto europeo "Vital - Virtual Twins as Tools for Personalised Clinical Care", che vede tra i suoi partner, come unico ateneo italiano, l'Università di Pisa. Coordinato dall'Università di Gent, Vital ha come obiettivo quello di realizzare, nei prossimi cinque anni, una piattaforma multi-organo in grado di creare, con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale, un "" di pazienti affetti da disturbi cardiovascolari multifattoriali con impatto sistemico ad alta comorbidità. Careggi sul podio dei migliori ospedali italiani. Le altre strutture in Toscana: la classifica Questo "" - si legge in una nota dell'Università di Pisa- grazie a particolari modelli predittivi, consentirà ai medici una maggior personalizzazione delle terapielogiche e interventistiche, così da evitare di sottoporre inutilmente le persone a trattamenti dai quali non trarrebbero benefici.