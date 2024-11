Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-11-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giugliano per una relazione stabile sana è sostenibile tra Cina e Stati Uniti e nell’interesse comune di entrambi i Paesi ed è in linea con le aspettative della comunità internazionale lo ha scritto il presidente cinese XI jinping’s di Congratulazioni a Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali americane Sì hai portato i due paesi a trovare la strada giusta per procedere d’accordo nella nuova era in modo da portare benefici a entrambi i Paesi al mondo intero Intanto il presidente uscente Joe biden parlerà oggi la nazione del risultato elettorale della transizione verso la nuova presidenza reso noto la Casa Bianca ieri biden ha parlato con Trump per congratularsi in alla Casa Bianca nel prossimo futuro biden espresso il suo impegno a garantire una transizione senza intoppi che ha sottolineato l’importanza di lavorare per unire il paese in Europa l’unione cerca di serrare i ranghi dava vittoria di Trump Macron e sciolse richiamano ad una maggiore unità Ma le penne vede aprirsi la nuova era tutto il giorno i sovranisti e iniziali da orban Meloni si congratula col presidente statunitense letto oggi vertice del Consiglio Europeo Budapest Denise chi chiede che Washington Continua a sostenere Chi è per una pace giusta Ti teniamo questa volta e vedere arrivo una forte ripreso del legame con gli Stati Uniti terremoto intanto nel governo tedesco con i suoi che licenzia l’Inter o la richiesta del ministro delle finanze di elezioni anticipate Cambiamo argomento ilsarà l’anno più caldo mai registrato la temperatura media globale sarà di oltre 1,5 gradi sopra livelli preindustriali secondi del servizio meteorologico europeo copernicus oggi allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla Sicilia atteso l’arrivo del freddo sull’Italia della prossima settimanain chiusura Amazon web Services per investire 1,2 miliardi di euro in Italia nei prossimi 5 anni per implementare ampliare infrastrutture e servizi Cloud nel paese lo ha annunciato la società in una nota e lo ha confermato il Ministro delle imprese del made in Italy Adolfo il nostro paese aggiunto è ritenuto affidabile noi dopo per investimenti lungo periodo e sono giunte proposte di gran lunga superiori a quelle di Amazon anche da altre multinazionali fa sapere il ministro era l’ultima notizia Grazie per aver seguito le news tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa