Lettera43.it - Trump, i nomi in lizza per lo staff e il nuovo gabinetto

Superando in scioltezza Kamala Harris, Donaldsi è assicurato il ritorno alla Casa Bianca, dove traslocherà (di) tra due mesi e mezzo. Servirà un po’ di tempo per vederlo nello Studio Ovale, ma il 47esimo presidente degli Stati Uniti è già al lavoro per la formazione del prossimo. Linda McMahon (moglie di Vince, proprietario della lega di wrestling più famosa al mondo, la WWE) e Howard Lutnick, copresidenti del team che guiderà la sua transizione a Washington, hanno dichiarato che presenteranno a«una vasta gamma di esperti da cui potrà attingere per la sua squadra». Il team ha iniziato a lavorare a pieno ritmo solo dopo la certezza della vittoria, pare su indicazione dello stesso tycoon che – molto superstizioso – riteneva portasse sfortuna attivarsi in anticipo.