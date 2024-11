Ilrestodelcarlino.it - Riccardo, la diga non sarà svuotata: "Operazione difficile e pericolosa. Ma le ricerche non si fermano"

La Prefettura dice no allo svuotamento delladel Furlo per cercare, il 19enne scomparso sabato 12 ottobre dopo aver lasciato la propria auto parcheggiata proprio all’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo. "Troppi rischi per gli operatori, il danno ambientale sarebbe rilevante e potrebbe non essere utile allo scopo. Non sono emersi elementi nuovi che facciano pensare chesia lì". Lo ha annunciato ieri mattina il prefetto di Pesaro Emanuela Saveria Greco al termine di un vertice che si è protratto per circa un’ora e mezza a cui hanno partecipato tutte le istituzioni locali: sindaci, forze dell’ordine ed Enel, l’ente gestore della centrale del Furlo. Il prefetto ha speso parole di vicinanza nei confronti della famiglia dima ha spiegato le ragioni del no alla richiesta del loro legale, l’avvocato Elena Fabbri: "Svuotare completamente lanon è possibile perché nell’invaso continua ad arrivare l’acqua del fiume Candigliano.