Gaeta.it - Raid notturno in un’oreficeria di Alberoro: furfanti fuggono con argenteria preziosa

Facebook WhatsAppTwitter Un colpo spettacolare ha scosso la community di, frazione di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Nella notte, una banda di ladri ha messo a segno un assalto audace, portando via una significativa quantità didalocale. La dinamica dell’operazione criminale ha lasciato le autorità andate. L’episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha avuto come sfondo la provinciale 327, strada che collega Arezzo con Foiano della Chiana, formando una situazione di pericolo e caos.Modalità di operazione dei ladriI ladri hanno agito con sorprendente coordinamento e freddezza. Secondo le prime ricostruzioni, i malfattori hanno piazzato due furgoni e un camion in posizione tale da bloccare la provinciale. Questo stratagemma ha avuto l’effetto di interrompere la circolazione e facilitare il loro piano di fuga.