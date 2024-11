Linkiesta.it - La crisi dell’esecutivo tedesco arriva nel momento peggiore

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Unadi governo in Germania non può che scioccare la politica e l’economia europea, data la proverbiale stabilità del paese. Eppure da ieri sera l’esecutivoè in preda all’incertezza dopo il sorprendente licenziamento del ministro delle Finanze, Christian Lindner, da parte del cancelliere Olaf Scholz.Tutto è successo durante un incontro tra i principali esponenti del governo e nel pieno del dibattito mondiale sulla vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. Lindner è stato espulso dalla coalizione a tre, dopo mesi di conflitti interni che hanno contribuito a un pesante calo della popolarità dell’amministrazione. La tensione tra partito socialdemocratico, verdi e i liberali della Fdp, di cui Lindner è il leader, èta a un punto critico, senza possibilità di ricucire i rapporti con il ministro.